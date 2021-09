Val di Mello, la destinazione perfetta per una gita col proprio cane

Situata in Val Masino, in provincia di Sondrio, la Val di Mello è una riserva naturale unica e bellissima. Ed è perfetta per chi ha un amico a quattro zampe, che avrà qui a disposizione diversi percorsi più o meno impegnativi. Per raggiungerla si guida un paio d'ore (1 h 45, per la precisione) e si parcheggia a San Martino, da dove parte la navetta che porta direttamente all’inizio del percorso. Chi non vuole prendere il bus, può sempre optare per 20 minuti di camminata lungo la strada un po’ in pendenza.

Campeggi, ristoranti e percorsi per chi viene in Val di Mello col cane

Perché la Val di Mello col cane è la destinazione ideale? Perchè è tutto un susseguirsi di boschi, ponti, ruscelli e immensi prati, con somma gioia del proprio amico a quattro zampe. Perché qui si può campeggiare, nei due campeggi dog-friendly: Ground Jack e Sasso Remenno. E si può gustare la cucina tipica - coi suoi pizzoccheri, la polenta taragna e la classica selvaggina - in trattorie aperte agli animali: la Trattoria Gatto Rosso (all'inizio della Val di Mello, nella zona del campeggio Ground Jack) e il ristorante-pizzeria Fiorelli (a San Martino).

Quale percorso scegliere? In 45 minuti si può raggiungere il Rifugio Resega, dove fermarsi per riposarsi e per bere o mangiare qualcosa. Sappiate fin da subito che vi aspettano circa 45 minuti andata e altrettanti al ritorno tra saliscendi adatti a tutti, ma non proprio per poco tempo. Oppure il Sentiero Sensoriale dei Bagni di Masino, un progetto nato tra ERSAF e l’unione Ciechi e Ipovedenti Lombardia per il turismo sostenibile: si tratta di una passeggiata ad anello, semplicissima, che si snoda sotto le meravigliose conifere del luogo. Il torrente è in ogni caso il punto cardine di qualsiasi partenza e il laghetto è il posto più fotografato dell’intera zona. Uno dei luoghi assolutamente da vedere è poi Predarossa: una vasta pianura solcata dal fiume Duino e circondata da monti e ghiacciai. Il panorama che vi accoglie è davvero da togliere il fiato, ma sappiate che l’accesso è decisamente ridotto. La strada che conduce fino a lì si può percorrere solo un con un pass turistico venduto online e valido solo per 50 veicoli al giorno.

Nella zona circostante è possibile anche fare i barbecue con tutta la famiglia. Tante le zone ombreggiate, indispensabili per i cani, che non vedranno l’ora di rinfrescarsi nel torrentino poco lontano.