In Brianza si cercano tirocinanti, receptionist, contabili e ottici

Il centro per l'impiego Afol di Cesano Maderno questa settimana è alla ricerca di diverse figure professionali in Brianza. Dai receptionist, agli ottici, ai contabili, le possibilità di trovare un lavoro e fare carriera non mancano. Anche senza esperienza. Eccole di seguito:

Per un'azienda del settore metalmeccanico, con sede in Limbiate, si ricerca 1 tirocinante addetto alla produzione di utensili con i seguenti compiti in costante affiancamento al tutor: caricamento stampi grafite, sabbiatura e rettifica utensili con macchinari specifici. Si richiede: Attestato di qualifica o diploma professionale, patente B, nessuna particolare esperienza lavorativa pregressa. Si offre iniziale tirocinio con orario di lavoro 8 -12.30/13.30-17 dal lunedì al venerdì finalizzato all’assunzione. Inviare candidature con curriculum vitae allegato a: ido.cesano@afolmb.it Rif. 27MAY233

Azienda del settore palestre con sede in Bovisio Masciago ricerca 1 receptionist e vendita servizi con i seguenti compiti: gestire l’accoglienza e fornire informazioni alla clientela, promuovere la vendita di abbonamenti e servizi vari, gestire il centralino e le iscrizioni. Si richiede pregressa esperienza nella vendita, buon utilizzo del computer e dei social, ottime capacità di relazione con le persone. Si offre part time a tempo determinato, su turni da lunedì a domenica con relativi riposi. Inviare candidature con curriculum vitae allegato a: ido.cesano@afolmb.it Rif. 2JUN233

Azienda del settore ottica con negozio in Cesano Maderno ricerca 1 ottico/optometrista con i seguenti compiti: controllo della vista della clientela, assistenza alla vendita, sistemazione merce nel punto vendita, gestione cassa. Si richiede diploma di ottico e relativa abilitazione indispensabili.Si offre full time a tempo determinato con scopo inserimento definitivo, disponibilità su turni da lunedì a domenica con riposi infrasettimanali, all’ interno di un negozio del centro commerciale. Inviare candidature con curriculum vitae allegato a: ido.cesano@afolmb.it Rif. 28APR233