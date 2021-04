Bollettino covid, 2.537 casi in Lombardia e 130 morti: 205 positivi a Monza e Brianza

Ancora 2.537 nuovi contagi in Lombardia nella giornata di giovedì 8 aprile. A rendere noti i numeri è stata Regione Lombardia, con il consueto bollettino di aggiornamento relativo all'andamento della pandemia. Sono 205 i nuovi positivi accertati in provincia di Monza e Brianza nelle ultime ventiquattro ore.

Nelle ultime 24 ore risultano 54.280 i tamponi effettuati, con un indice di positività pari al 4.6%. In terapia intensiva tra guariti e, purtroppo, deceduti, risultano quattro pazienti in meno. Mentre i letti occupati nei reparti covid sono - 94. Il numero di persone morte a causa del Sars cov 2 è di altre 130 in un solo giorno.

Aumentano fortunatamente anche i guariti e i dimessi che giovedì sono +2.705, per un totale di 644.850 persone che hanno vinto il covid-19 dall'inizio della pandemia.