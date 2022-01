Bollettino covid, 14.558 casi e 62 morti in Lombardia

A fronte di 147.338 tamponi sono 14.558 i nuovi positivi al covid emersi in Lombardia nella giornata di domenica 30 gennaio. Il tasso di positività scende così al 9,8%. A Monza e Brianza il dato dei nuovi contagi è pari a 1.108.

In calo anche i ricoveri: 254 i pazienti in terapia intensiva - con un dato stabile rispetto alla giornata di sabato 29 gennaio - e in calo di 68 unità i ricoveri nei reparti covid ordinari degli ospedali lombardi, per un totale di 3.004 pazienti ancora ospedalizzati.

Ancora alto il numero dei decessi, con 62 persone che hanno perso la vita solo nell'ultima giornata: il totale delle vittime in Lombardia da inizio pandemia è arrivato a quota 37.108. Di seguito i dati dei contagi odierni nelle varie province: a Milano 4.015, Brescia 2.158, Bergamo 1.489, Varese 1.243, Monza 1.108, a Como 877, Mantova 824, Pavia 723, Cremona 576, Lecco 457, Lodi 319 e 277 a Sondrio.