Bollettino covid, 458 casi in Lombardia e 5 morti: i numeri di domenica 30 maggio

Sono 458 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia domenica 30 maggio. I dati sono stati resi noti con il consueto bollettino della Protezione Civile nel tardo pomeriggio.

A Monza e Brianza i nuovi positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati 32. Sono 312 in meno rispetto a sabato le persone attualmente positive al covid nella regione (32.063) e 765 le persone che risultano guarite nelle ultime 24 ore.

Nei reparti di terapia intensiva degli ospedali lombardi ci sono 246 pazienti, tre in più rispetto a sabato. Mentre scendono i ricoveri nei reparti covid: sono 1.076 le persone ospedalizzate, 298 in meno in 24 ore.

Sono stati invece cinque i decessi registrati nell'ultima giornata in Lombardia, con il totale delle vittime che ha toccato i 33.598 morti.