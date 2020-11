Coronavirus, bollettino 6 novembre: quasi 10mila casi in Lombardia, 968 in Brianza

Nella giornata di venerdì 6 novembre - primo giorno di lockdown in Lombardia, "zona rossa" - sono stati accertati altri 9934 casi in tutta la Regione (a fronte di 46401 tamponi). A Monza e Brianza il numero dei nuovi positivi accertati è di 968 persone. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 4296 persone positive al virus. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile con il consueto bollettino.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 48 ricoveri di persone con gravi insufficienze respiratorie nei reparti di terapia intensiva; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 570 casi. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 245 unità per un totale di 5563 . Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 6133 persone affette da SarsCov2. Si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 131 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 18.118

Disco orario e strisce blu sospesi a Monza

A partire da venerdì 6 novembre e fino al 20 novembre incluso è revocata a Monza la regolamentazione dei posti auto a disco orario inclusi gli stalli destinati al carico/scarico merci e la sosta a pagamento nelle strisce blu. E’ sospeso, inoltre, il divieto di sosta per lavaggio strade e consentito il parcheggio senza limitazioni. Il Sindaco Dario Allevi, insieme all’Assessore alla Mobilità Federico Arena, hanno voluto inoltre ripristinare il “pass temporaneo” per la ZTL riservato agli esercizi commerciali e ai ristoranti che possono richiedere un permesso per le consegne a domicilio nella Zona a Traffico Limitato.

Per ottenere il permesso i titolari delle attività commerciali che devono effettuare consegne ai clienti residenti in centro devono semplicemente inviare a Monza Mobilità (tel. 039/209841 – dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30) una email all’indirizzo permessi@monzamobilita.it allegando un documento di identità, la copia della carta circolazione del mezzo utilizzato e la visura camerale.