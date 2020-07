Bollettino coronavirus a Monza: altri tre casi tra la città e la Brianza, tutti i dati

A Monza e in Brianza sono stati registrati tre nuovi casi di Coronavirus nella giornata di giovedì 23 luglio. In tutta la Lombardia a fronte di 15.086 tamponi sono risultate positive al virus 82 persone: 12 in modo lieve, 30 in seguito a test sierologici. I dati sono stati resi noti dalla Regione nel pomeriggio attraverso un bollettino.

Continuano a diminuire, invece, i pazienti ricoverati negli ospedali lombardi: attualmente sono 156: 17 in terapia intensiva (il numero è rimasto invariato rispetto a mercoledì), 139 in terapia intensiva (la cifra è diminuita di 10 unità in 24 ore). I decessi, invece, non si sono ancora fermati: il virus cinese ha ucciso altre tre persone e il totale (ufficiale) è arrivato a quota 16.801.

La provincia con più casi è Bergamo dove sono stati registrati 27 casi, segue Milano (17, di cui 12 nella metropoli), 15 a Varese, 6 a Brescia, 3 a Cremona, Monza e Pavia, 1 a Mantova e zero a Lecco, Lodi e Sondrio.