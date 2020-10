Bollettino coronavirus martedì 13 ottobre: +1080 positivi in Lombardia e record di terapie intensive (+12)

Prosegue la lotta all'epidemia in Lombardia. I numeri, purtroppo, sono sempre peggiori. Sono 1.080 i nuovi positivi al coronavirus in regione nelle ultime 24 ore, di cui +180 nella provincia di Monza e Brianza. Aumentano le presenze nelle terapie intensive - più 12 i nuovi pazienti - e sono 83 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore nei reparti covid. I decessi registrati sono 6: il totale dei decessi arriva così a 16.994. Da tempo non si registrava un numero di morti così alto in Lombardia.

Le nuove regole della quarantena per i positivi

Asintomatici : quarantena di 10 giorni e 1 tampone unico a fine isolamento

: quarantena di 10 giorni e 1 tampone unico a fine isolamento Sintomatici : quarantena di almeno 10 giorni e 1 tampone unico a fine isolamento

: quarantena di almeno 10 giorni e 1 tampone unico a fine isolamento Asintomatici con tampone positivo dopo 21 giorni: almeno 21 giorni di quarantena e riscontro positività al test molecolare tra il decimo e il 17esimo giorno

Cambiano le regole anche per i contatti stretti dei positivi: se asintomatici, almeno 10 giorni di quarantena e tampone antigenico rapido o molecolare alla fine del periodo; altrimenti 14 giorni di isolamento (senza tampone).

Le mascherine, inoltre, vanno portate sempre con sè. Si possono togliere se si fa attività sportiva (jogging) ma non per semplici passeggiate, anche all'aperto.

Le nuove regole per la quarantena

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, il governo si raccomanda di: