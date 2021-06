Bollettino covid, 126 casi in Lombardia e un morto: i dati del 22 giugno

A fronte di 27.289 tamponi effettuati, sono 126 i nuovi positivi accertati in Lombardia nella giornata di martedì 22 giugno. Il tasso di positività si è attestato allo 0,4%. A Monza e Brianza i nuovi casi emersi nell'ultima giornata sono stati 11.

In terapia intensiva sono ancora ricoverate 73 persone, quattro in meno in ventiquattro ore. In lieve calo anche i pazienti ricoverati negli ospedali lombardi che sono 389, due in meno rispetto a lunedì.

Nell'ultima giornata si è registrato un solo decesso per covid-19 in Lombardia, con il totale da inizio pandemia che è arrivato a quota 33.758 morti.