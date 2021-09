Bollettino covid, 577 positivi e 2 morti in Lombardia: i dati di sabato 4 settembre

La Lombardia continua a monitorare i dati dell'epidemia di coronavirus. Stando al bollettino diffuso sabato 4 settembre dal ministero della salute, nelle ultime 24 ore sono stati scoperti altri 577 positivi al covid a fronte di 48.410 tamponi. Il rapporto fra casi testati e nuovi contagi è dell'1.2%, in lieve calo rispetto a ieri. Tra Monza e la Brianza sono state trovate altre 52 persone che hanno contratto il coronavirus.

Aumentano di 6 i ricoveri nelle terapie intensive, che adesso curano 57 pazienti. Stabili, invece, i ricoveri nei reparti ordinari: i posti letto occupati, ad ora, sono 352. Due i morti nell'ultima giornata. Da inizio dell'epidemia il tragico bilancio totale della vittime in Lombardia è di 33.931.

La Lombardia resta in zona bianca

Intanto venerdì per la Lombardia è arrivata la conferma della zona bianca. "Una buona notizia per tutti i lombardi, anche la prossima settimana Regione Lombardia sarà in zona bianca", ha esultato il governatore Attilio Fontana.

"Tutto questo - ha spiegato il presidente regionale - perché anche nell'ultima settimana del monitoraggio ministeriale i numeri rilevati, per il Covid-19, in Lombardia, sono stati positivi per numero di contagi, per casi in rianimazione e per posti letto occupati negli ospedali. Dati che, complessivamente, consentono alla Lombardia, grazie anche all'impegno dei cittadini lombardi e al buon andamento della campagna vaccinale, di restare in zona bianca".

"Continuiamo così - ha concluso il presidente - rispettando le norme sul contenimento del virus".