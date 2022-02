Bollettino covid, 8.395 casi e 75 morti in Lombardia

A fronte di 102.963 tamponi sono 8.395 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di giovedì 10 febbraio. A Monza e Brianza il dato dei nuovi contagi è di 617 persone.

I numeri che arrivano dagli ospedali sono in discesa: sono 182, 10 in meno rispetto a mercoledì, i pazienti covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali della Lombardia. In un solo giorno sono diminuiti di 121 unità i ricoveri nei reparti covid ordinari con 2.272 persone ancora ospedalizzate.

Non si ferma la lista dei decessi: sono state 75 le persone che hanno perso la vita nell'ultima giornata a causa del virus per un totale di 37.867 da inizio pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.673 di cui 1.044 a Milano città;

Bergamo: 780;

Brescia: 1.032;

Como: 579;

Cremona: 312;

Lecco: 210;

Lodi: 162;

Mantova: 453;

Monza e Brianza: 617;

Pavia: 477;

Sondrio: 129;

Varese: 714.