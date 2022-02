Bollettino covid, 6.116 casi positivi e 51 morti

A fronte di 79.057 tamponi sono 6.116 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di giovedì 17 febbraio in Lombardia. A Monza e Brianza i nuovi contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati 467.

Continuano a scendere i numeri che giungono dagli ospedali: meno quattro i posti letto occupati nelle terapie intensive delle strutture sanitarie della Lombardia con un totale di 158 persone ancora assistite nelle Tin e -107 in un solo giorno i ricoveri nei reparti ordinari covid con 1.649 persone ancora ospedalizzate. Sono state 51 le persone che hanno perso la vita a causa del virus in un giorno, con la lista dei decessi che in Lombardia da inizio pandemia ha toccato quota 38.178.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.823 di cui 743 a Milano città;

Bergamo: 457;

Brescia: 810;

Como: 478;

Cremona: 233;

Lecco: 189;

Lodi: 130;

Mantova: 333;

Monza e Brianza: 467;

Pavia: 361;

Sondrio: 90;

Varese: 515.