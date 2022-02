Bollettino covid, 14.989 casi e 125 morti in Lombardia

A fronte di 145.872 tamponi sono 14.989 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di giovedì 3 febbraio in Lombardia con un tasso di positività che si attesta al 10,2%. A Monza e Brianza i nuovi positivi sono 1.079.

In calo i numeri relativi ai ricoveri che arrivano dagli ospedali: sono 218 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, con 11 posti letto in meno rispetto al dato di mercoledì 2 febbraio. Sono 71 in meno rispetto a ieri i pazienti covid riscoverati nei reparti ordinari per un totale di 2.899 persone ancora ospedalizzate.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati accertati 125 decessi, il numero delle vittime della pandemia solo in Lombardia è arrivato a quota 37.416.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.649 di cui 1.754 a Milano città;

Bergamo: 1.209;

Brescia: 1.910;

Como: 866;

Cremona: 677;

Lecco: 324;

Lodi: 354;

Mantova: 908;

Monza e Brianza: 1.079;

Pavia: 783;

Sondrio: 230;

Varese: 1.458.