Bollettino coronavirus 15 ottobre, 2.067 nuovi contagi in Lombardia: +196 a Monza e Brianza

Superata quota duemila nuovi contagi giornalieri in Lombardia. La Regione ha diffuso nel tardo pomeriggio di giovedì i numeri relativi al bollettino del 15 ottobre. Sono 2.067 i nuovi positivi con 32.507 tamponi effettuati (record), per una percentuale di contagiati pari al 6,3%. Crescita di contagi anche a Monza e Brianza dove i nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati 196. Si tratta del dato più alto in Lombardia dopo Milano (1.053 di cui 515 a Milano città).

Crescono anche i ricoveri in terapia intensiva con otto nuovi pazienti per un totale di 72 persone. Oltre 80 invece i nuovi ricoveri ospedalieri nei reparti covid delle strutture sanitarie lombarde per un totale di 726 soggetti. Sono 26 le persone che hanno perso la vita nelle ultime ventiquattro ore a causa del covid, con 17.037 vittime dall'inizio della pandemia solo in Lombardia.