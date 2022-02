Bollettino covid, 1.982 casi e 77 morti in Lombardia

A fronte di 28.275 tamponi sono 1.982 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di lunedì 14 febbraio. A Monza e in Brianza i nuovi contagi emersi nelle ultime ventiquattro ore sono stati 154.

Dagli ospedali arrivano numeri in discesa: sono 8 in meno rispetto a domenica 13 febbraio i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva per un totale di 162 mentre sono 1.913 i pazienti covid ancora ospedalizzati: 21 in meno in un solo giorno. Le vittime del virus nell'ultima giornata sono state 77: la lista dei decessi in Lombardia da inizio pandemia ha raggiunto quota 38.076.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 661 di cui 296 a Milano città;

Bergamo: 150;

Brescia: 313;

Como: 131;

Cremona: 58;

Lecco: 32;

Lodi: 30;

Mantova: 67;

Monza e Brianza: 154;

Pavia: 119;

Sondrio: 16;

Varese: 180