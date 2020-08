Bollettino contagi coronavirus + 5 casi a Monza e Brianza e un altro decesso in Lombardia

Quasi la metà di casi rispetto a venerdì e un altro decesso. Questa la situazione coronavirus in Lombardia, dove si registrano +55 contagi (di cui 9 'debolmente positivi' e 13 a seguito di test sierologici) su un totale di 8.419 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. A renderlo noto, come sempre la Regione.

Ancora in aumento, fortunatamente, i guariti, +110. La situazione negli ospedali è meno positiva rispetto al giorno prima anche se la situazione non sembra comunque allarmante: ci sono stati dieci ricoveri e due nuovi ingressi in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia

Dopo Milano, che con +17 casi è la provincia più colpita, si contano +11 casi a Bergamo e altrettanti a Brescia, + 5 casi a Monza e Brianza, + 3 a Varese, + 2 a Mantova e a Pavia, + 1 a Cremona, Como, Lodi e Sondrio. A Lecco invece non si registrano nuovi contagi.

Una nuova ordinanza per maschierine, distanziamento e mezzi pubblici

Dal 1° agosto ci sono nuove regole sulle misure anti covid in Lombardia. L'ultima ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana permette di occupare tutti i posti a sedere e il 50% di quelli in piedi nei mezzi pubblici, mentre per quanto riguarda l'uso della mascherina all'aperto sarà obbligatorio solo se non è garantito il distanziamento sociale. Alcune novità, infine, riguardano anche le celebrazioni religiose, che potranno vedere la presenza di un massimo di 350 partecipanti, i quali dovranno comunque mantere la distanza.