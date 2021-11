Quante sono le classi e gli alunni in quarantena nelle scuole di Monza e Brianza

52 classi, 909 alunni e 27 operatori scolastici in quarantena. Ecco i numeri del covid nelle scuole di Monza e Brianza, con il dato aggiornato al 31 ottobre.

I dati, forniti da Ats Brianza, fotogravano la situazione della diffusione del virus nelle scuole del territorio. Alla fine di settimana scorsa la fascia di età maggiormente colpita era quella dei bambini del nido, della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Numeri alla mano 229 i bambini dell'infanzia e del nido in quarantena (e 27 operatori scolastici); 321 quelli delle scuole elementari in quarantena (ma nessun operatore scolastico); 205 gli strudenti delle medie in quarantena (ma nessun operatore scolastico); 134 gli studenti delle superiori in quarantena (e nessun operatore scolastico); 20 gli studenti in quarantena in altri tipi di scuole non classificate (ma nessun operatore scolastico).

La settima settimana di rilevazione (25-31 ottobre) mostra un andamento dei contagi in crescita e in linea con quanto osservato nel corso della settimana precedente. "Si conferma l’interessamento più accentuato per la classe d’età 6-10 anni con un incremento relativo dei tassi più evidente, tuttavia, nella classe d’età 3-5 anni", di legge nel documento inviato da Ats.