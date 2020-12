Una carezza per augurare buon compleanno al padre ricoverato in ospedale a Vimercate

Una missione speciale: portare gli auguri della figlia e di tutta la famiglia al papà ricoverato in ospedale per coronavirus e fargli una carezza. Una vera e propria "favola" di Natale che è diventata realtà in Brianza grazie alla potenza dirompente della solidarietà che si è scatenata sui social.

Tutto è iniziato sabato mattina quando una giovane monzese, Morena V., ha condiviso un post su Facebook chiedendo un piccolo favore, nella speranza di trovare un infermiere in servizio a Vimercate. "Ho meno di 24 ore per trovarti, non so se sei un medico o un infermiere ma domani, 13 dicembre, è il compleanno del mio papà Salvatore, letto 291. Vorrei chiederti di fargli una carezza da parte mia e da tutta la sua famiglia". E ancora "Papà ci tiene tanto al suo compleanno! So che hai molto da fare in questo periodo e ti ringrazio per quello che state facendo sia tu che i tuoi colleghi, ma se hai anche solo un minuto puoi fargli una carezza?"

Queste parole, dolcissime, hanno commosso la Brianza e sono state subito condivise da migliaia di utenti.

Poi, come racconta l'Ansa, un messaggio in piena notte: "Volevo dirle che sono un'infermiera di Vimercate, ho letto il suo post e comincio il turno domattina alle 7: la prima cosa che farò è andare a dare una carezza a suo padre". Ma le sorprese non sono terminati così: oltre al messaggio di auguri e alla carezza infatti l'infermiera ha fatto fare una videochiamata all'uomo con il suo cellulare e gli ha permesso così di vedere i sorrisi della sua famiglia e di sentire la voce dei propri cari.

"Già ieri sera un'infermiera mi ha fatto fare una videochiamata dal suo cellulare con mio padre - ha raccontato la ragazza che è in attesa di un bambino - L'ho visto affaticato, ma tranquillo, non so come ringraziare tutti per questo momento speciale".