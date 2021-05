In Brianza al centro vaccinale si va in autobus

Al centro vaccinale in autobus, in totale autonomia. Autoguidovie in aiuto degli utenti che devono raggiungere i grandi centri vaccinali, ma non hanno la possibilità di essere accompagnati in automobile.

Adesso è possibile farlo in autobus pianificando il viaggio con il “travel planner” presente sul sito e sull’App di Autoguidovie nella sezione “Dove vuoi andare”. Per usufruire del servizio è necessario essere in possesso del titolo di viaggio valido, mentre gli orari degli autobus sono consultabili da App e sito internet.

Per quanto riguarda il territorio di Monza e Brianza i centri vaccinali raggiungibili in autobus (con la fermata davanti all’hub o a pochi minuti a piedi) sono a Monza all’ex Area Philips con lo z221, all’Autodromo con lo z221, e a Limbiate con z205, z250 e z251.

“Con il nostro servizio vogliamo essere sempre più vicini alle esigenze del cittadino e offrire un valido supporto a chi vuole raggiungere il centro vaccinale in autobus – spiegano dall’azienda -. Il nostro è un servizio di pubblica utilità ed in un momento delicato ed estremamente importante come questo abbiamo la consapevolezza della forte responsabilità che connota l’operare nel servizio di trasporto pubblico. Continuiamo a collegare il territorio con le persone che lo vivono seguendo le loro esigenze e garantendo la totale sicurezza del viaggio”.

Per garantire la massima sicurezza ai passeggeri e al personale Autoguidovie ha messo a punto un protocollo che prevede il ricambio dell’aria ogni tre minuti e la sanificazione straordinaria sugli autobus con prodotti specifici disinfettanti e detergenti. A tutti i passeggeri si richiede di indossare la mascherina, mantenere le distanze e di non utilizzare i mezzi pubblici in caso di sintomi di infezioni respiratorie e di temperatura corporea superiore ai 37 °C.