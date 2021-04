Arriva il vaccino Moderna: 6.700 le dosi consegnate da Poste a Monza e Brianza

La settimana inizia con la consegna dei vaccini. Nella giornata di lunedì 19 aprile i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, erano già in strada con destinazione gli ospedali della Lombardia.

Le dosi sono state consegnate anche sul territorio di Monza e Brianza: all’Asst Brianza e all’ospedale San Gerardo di Monza sono riservate un totale di 6.700 dosi del vaccino Moderna. I carichi delle dosi sono avvenuti a Piacenza, utilizzando furgoncini attrezzati con celle frigorifere.

In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano in questo inizio di settimana consegnerà in Lombardia 69.100 dosi di vaccini Moderna. Di questi, 20.300 dosi sono destinate all’ospedale Metropolitano Milano Niguarda, l’ospedale Fatebenefratelli-Sacco e l’ospedale San Paolo di Milano.

Intanto prosegue la campagna vaccinale negli hub di Monza e Brianza. Ma anche le polemiche con la richiesta di mantenere gli hub di Desio al PalaBanco e di Misinto anche per la campagna di vaccinazione di massa.