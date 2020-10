Coronavirus, 324 positivi in Lombardia (e 5 morti): a Monza e Brianza +22 casi

Sono 234 i nuovi positivi accertati nella giornata di giovedì 1 ottobre in Lombardia. Il dato arriva in seguito alla processazione di 24.691 tamponi. Dei nuovi casi emersi nelle ultime ventiquattro ore in regione 49 soggetti risultano 'debolmente positivi' e 7 contagi sono stati accertati a seguito di test sierologico.

L'aumento di nuovi positivi si è registrato soprattutto nell'area di Milano dove il bollettino quotidiano diffuso da Regione Lombardia riferisce 168 casi, 110 dei quali a Milano città. Per la provincia di Monza e Brianza il dato è di 22 nuovi casi accertati nell'ultima giornata.

Un paziente in più rispetto ai dati di mercoledì risulta ricoverato in terapia intensiva, per un totale di 35 ricoveri nei reparti ad alta specializzazione degli ospedali lombardi, e 298 persone ancora ospedalizzate: otto in meno rispetto ai dati del 30 settembre.

Non si ferma invece la lista delle vittime del virus: sono cinque i decessi a causa del covid-19 accertati nelle ultime ventiquattro ore per un totale du 16.960 persone che hanno perso la vita in Lombardia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.