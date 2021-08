Bollettino covid 4 agosto: (quasi) raddoppiati i contagi a Monza e provincia

Sono 89 i nuovi contagiati. In Lombardia 4 i morti nelle ultime 24 ore

Il bollettino covid di mercoledì 4 agosto rileva la presenza di 806 nuove persone che, in Lombardia, sono risultate positive al virus nelle ultime 24 ore. Sono 39.232 i tamponi eseguiti: il 2% è risultato positivo. Tra Monza e provincia sono 89 le persone che sono state contagiate (il giorno precedente erano 48).

La situazione negli ospedali lombardi denota un leggero aumento degli ingressi nei reparti non intensivi. Sono 247 le persone ricoverate (+10 rispetto al giorno precedente), mentre il numero dei pazienti in terapia intensiva è fermo, come il giorno precedente, a 32 pazienti.

Nelle ultime 24 ore sono 4 le persone morte a causa del virus. Facendo salire i decessi in Lombardia per covid a 33.834 dall'inizio dell'emergenza sanitaria