Bolletino covid 6 ottobre: 449 nuovi casi, 63 i ricoverati in terapia intensiva

Il bollettino covid di mercoledì 6 ottobre rileva una diminuzione dei ricoveri nei reparti ordinari ma un aumento nelle terapie intensive. Sono 449 i nuovi contagiati in Lombardia scoperti eseguendo 54.574 tamponi. Il tasso di contagio resta sotto quota 1, esattamente allo 0,8%.

Tra Monza e Brianza sono 58 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. La situazione negli ospedali lombardi attesta la presenza di 63 pazienti covid in terapia intensiva (+4 rispetto al giorno precedente), e 351 nei reparti ordinari (-7 rispetto al giorno prima). Purtroppo non si ferma la scia dei decessi: sono 2 le persone morte in Lombardia nelle ultime 24 ore a causa del covid, facendo salire il bilancio a 34.069 vittime dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 143 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 26;

Brescia: 69;

Como: 20;

Cremona: 29;

Lecco: 7;

Lodi: 7;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 58;

Pavia: 17;

Sondrio: 10;

Varese: 37.