Coronavirus, 5 province senza contagi: a Monza e Brianza 31 nuovi casi

Quattro province con zero contagi e 125 nuovi casi positivi in Lombardia. La Regione ha reso noto il bollettino relativo alla giornata di lunedì 14 settembre. A fronte di 7.931 tamponi realizzati, numero molto più basso rispetto al trend dell'ultima settimana, sono 125 i casi positivi per una percentuale pari all’1,57%. A Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio non si registra alcun contagio mentre sono 31 i nuovi casi accertati in provincia di Monza e Brianza.

Resta invariato il numero di ricoveri in terapia intensiva mentre sono dieci in più di domenica i pazienti negli ospedali della Lombardia per un totale di 262 ospedalizzati. Due le persone che hanno perso la vita nelle ultime ventiquattro ore a causa del virus per un totale di 16.901 cittime solo in Lombardia dall'inizio della pandemia.