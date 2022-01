Sei risultato positivo al covid? Ecco che cosa devi fare

"Che cosa devo fare adesso che sono risultato positivo al covid?". Questa è la domanda più diffusa che negli ultimi giorni si sentono rivolgere farmacisti e medici di famiglia.

Dall'Ats Brianza arriva il vademecum su come comportarsi quando il tampone risulta positivo.

L'Agenzia di tutela della salute della Brianza invia all'utente un SMS che contiene le disposizioni per l'isolamento:

• 7 giorni di isolamento dal tampone positivo se la persona è vaccinata con la dose booster (terza dose) o se ha completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o se è guarito dal covid nei 120 giorni precedenti.

• 10 giorni di isolamento dal tampone positivo in tutti gli altri casi.

L'isolamento terminerà solo quando il tampone molecolare o antigenico risulterà negativo.

"Questa modalità consente di essere più veloci nel fornire le informazioni, per questo è importante rispondere al messaggio ricevuto e fornire le informazioni richieste - spiegano da Ats Brianza -. In caso di mancata risposta l'utente verrà contattato dalla Ats, ma stante il numero elevato di positività, non è possibile garantire tempi rapidi di contatto".