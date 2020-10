Positivi al Covid in sei classi su sette: chiusa la prima scuola elementare del Milanese

Chiusa per Covid una scuola elementare a Cologno Monzese, nell'hinterland nord-est di Milano. E' la prima volta che Ats chiude una scuola primaria nel territorio metropolitano. Il motivo è che sono emersi circa dieci contagi in sei classi su sette. I primi casi, in quattro classi, sono emersi lunedì ed è stata effettuata una sanificazione straordinaria in tutto l'istituto.

Poi, giovedì, sono emersi anche gli altri casi: le classi interessate sono diventate sei su sette, per cui sarebbe diventato difficile proseguire con le lezioni. E' stata avviata la didattica a distanza attraverso tablet che erano già stati distribuiti alle famiglie durante il lockdown di primavera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Cologno, peraltro, sono positivi al Covid sia il sindaco Angelo Rocchi sia la vice sindaco Dania Perego. Entrambi si trovano in isolamento.