Vaccinazione dei bimbi: una diretta Facebook per sfatare dubbi e fake news

Le prenotazioni si sono aperte domenica, e da dopodomani, giovedì 16 dicembre, anche i bambini dai 5 agli 11 anni potranno sottoporsi alla vaccinazione contro il covid.

Intanto per sfatare dubbi, e per rispondere alle domande dei genitori, la Regione Lombardia ha organizzato una diretta Facebook con gli esperti a disposizione di mamma e papà.

L'appuntamento è proprio per giovedi: dalle 17 alle 19 sulla pagina Facebook del Pirellone e di Lombardia Notizie, un team di esperti sfaterà fake news sul tema della vaccinazione in età pediatrica e sarà a disposizione dei genitori per rispondere ad eventuali perplessità.

All'incontro - che sarà moderato da Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia - interverranno Giuseppe Banderali direttore dell'Unità operativa di neonatologia e patologia neonatale all'ospedale San Paolo di Milano oltre che professore a contratto all'Università Statale di Milano; Raffaele Badolato direttore dell'Unità operativa di pediatria agli Spedali Civili Brescia e presidente della Società italiana di pediatria sezione Lombardia e professore ordinario all'Università di Brescia; Andrea Biondi direttore scientificio della Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma e professore ordinario alla Clinica Pediatrica Università degli Studi Milano-Bicocca; Maria Antonella Costantino direttrice dell'Unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza Fondazione Irccs Ca' Granda Policlinico di Milano; Alberto Mantovani direttore scientifico dell'Istituto clinico Humanitas e professore emerito all'Università Humanitas; e Giovanni Pavesi direttore generale Welfare Regione Lombardia.

Si possono già inviare le domande con un WhatsApp al numero 334.6324686. I questiti potranno essere rivolti anche durante la diretta social.