Dal Ministero fondi per le corse aggiuntive di autobus e treni

Oltre 20milioni di euro per le corse aggiuntive per il trasporto pubblico locale per l'Agenzia TPL Città metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi-Pavia.

Si tratta di fondi stanziati dal Ministero per il finanziamento delle corse e per le rimodulazioni del servizio rese necessarie durante questo periodo di emergenza sanitaria. I fondi sono stati stanziati per il secondo semestre di quest'anno.

La Giunta regionale su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato la delibera per l'erogazione dei contributi.

"Abbiamo approvato questa delibera operativa - ha spiegato l'assessore Terzi - non appena sono state rese disponibili le risorse aggiuntive che attendevamo dal Governo. Gli importi nascono dalle necessità segnalate dai singoli tavoli prefettizi, incaricati dal Governo di definire e programmare i servizi aggiuntivi per il trasporto pubblico in relazione all'emergenza pandemica. Nel primo semestre il fabbisogno stimato regionale a valere sullo stanziamento ministeriale ammontava a circa 29,3 milioni di euro, a cui ora si aggiungono i 32,5 milioni di euro per la seconda parte del 2021. La Lombardia è tra le poche Regioni in Italia a mettere consistenti risorse autonome per il trasporto pubblico locale, con un finanziamento annuale di oltre 400 milioni di euro per integrare il Fondo nazionale trasporti ".

Ecco la ripartizione dei 32,5 milioni di euro (la fetta maggiore al Trasporto pubblico locale della città metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi-Pavia):

- 4,46 milioni di euro per l'Agenzia TPL di Bergamo

- 1,61 milioni per l'Agenzia TPL di Brescia

- 3,24 milioni per l'Agenzia TPL Como-Lecco-Varese

- 20,12 milioni per l'Agenzia TPL Città metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi-Pavia

- 2,06 milioni per l'Agenzia TPL di Cremona-Mantova

- 750.000 euro per l'Agenzia TPL di Sondrio

- 295.000 euro per il servizio ferroviario Trenord.