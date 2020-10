Riapre il Gelsia Point di Nova Milanese: gli orari e le modalità di accesso

Dal termine del lockdown ad oggi, gli sportelli Gelsia Point stanno gradualmente riaprendo al pubblico.

Lunedì 5 ottobre sarà la volta del Gelsia Point di vicolo Cortelunga, a Nova Milanese. Lo sportello sarà aperto lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.00. Per mantenere il distanziamento sociale all’interno dello sportello, i clienti saranno

guidati da totem informativi, da un’efficace segnaletica a pavimento che indica il percorso da seguire in ingresso e in uscita, e troveranno a loro disposizione dispenser di gel igienizzante per le mani.

L’azienda, attiva nella vendita di luce e gas, ha studiato e programmato minuziosamente il piano delle attività per i vari sportelli nelle diverse località, in modo da poter garantire le corrette modalità di gestione della clientela e degli operatori.



Gelsia informa inoltre che l’orario di apertura del Gelsia Point di Monza, da lunedì a venerdì, non è alle 8.30 ma alle 9.00, e rimarrà aperto fino alle ore 12.30.