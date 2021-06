Zona bianca confermata? Oggi i cambi di colore delle regioni, come arriva la Lombardia

Da lunedì, per la prima volta, la regione è in zona bianca

Oggi, venerdì 18 giugno, è il giorno in cui l'istituto superiore di sanità pubblicherà il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia, i cui dati poi guideranno il ministero della salute nella scelta delle varie fasce di rischio per le regioni italiane.

Da lunedì scorso - per la prima volta da quando è stato introdotto il sistema a colori - la Lombardia è in zona bianca, con praticamente tutti i divieti e le restrizioni cancellate, tranne che per l'obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale.

Il monitoraggio di oggi non dovrebbe regalare sorprese e la Lombardia resterà colorata di bianco. Tutti gli indicatori infatti sono buoni: l'incidenza dei casi di covid è al di sotto dei 50 positivi per 100mila abitanti e le terapie intensive e gli ospedali continuano a svuotarsi costantemente. L'ultimo bollettino regionale, diffuso giovedì 17 giugno, fotografa uno 0,6% di tamponi positivi sul totale e, soprattutto, 90 posti letto occupati in terapia intensive, sotto la quota simbolica dei cento ricoveri.



Il tutto mentre la campagna vaccinale prosegue spedita, con le prenotazioni ormai aperte a tutti. Da ieri la Lombardia, su ok di Aifa e ministero della salute, ha anche dato il via alle seconde dosi eterologhe per gli under 60 che avevano ricevuto la prima dose con AstraZeneca. Così la regione si avvicina sempre di più all'immunità di gregge e si appresta a vivere un'altra settimana in zona bianca.