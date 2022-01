Quanti bambini sono stati vaccinati al San Gerardo

Sono 10.179 i bambini dai 5 agli 11 anni che alla data del 30 gennaio sono stati vaccinati all'ospedale San Gerardo di Monza. Sono 6.929 quelli che hanno ricevuto la prima dose, 3.250 quelli che hanno ricevuto anche la seconda.

A diffondere i dati la direzionem dell'Asst Monza all'indomani del fine settimana di vaccinazioni senza prenotazioni per i più piccoli. Iniziativa che, nel weekend appena concluso, ha coinvolto in Lombardia 28 hub. Tra i quali anche l'ospedale di via Pergolesi.

Il bilancio è di 297 bambini che si sabato e domenica si sono sottoposti alla vaccinazione ad accesso libero, e per i quali era stato previsto un percorso dedicato (per la precisione 161 bambini sabato, e 136 domenica). A questo numero vanno aggiunti gli oltre 900 bambini per i quali i genitori avevano già effettuato la prenotazione per la vaccinazione contro il covid.