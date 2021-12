Moratti: "Il 93% dei lombardi ha aderito alla campagna vaccinale"

In Lombardia la campagna vaccinale prosegue senza sosta, e aumentano anche le prime dosi.

"Regione Lombardia continua a dimostrarsi all'altezza della situazione - dichiara Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia -. Abbiamo raggiunto il 93% di adesioni alla campagna vaccinale; il 90,5% della popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90mila somministrazioni al giorno. Abbiamo dunque ampiamente superato il target assegnatoci dal commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che decidono di fare la prima dose".

Intanto arriva in Lombardia la variante Omicron: quattro pazienti in Lombardia sono risultati positivi. "Invito perciò i nostri cittadini a effettuare la prima dose e a ricevere la seconda e la terza - prosegue la vicepresidente -. Per garantire il numero di hub necessari non stato è facile trovare un equilibrio che consentisse di non 'sguarnire' gli ospedali. Credo che bilancio dell'attività svolta dalla Regione sia positivo. Faremo di tutto per fare restare in zona bianca"