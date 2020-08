Coronavirus, 154 nuovi positivi in Lombardia e +7 a Monza e Brianza: i dati di oggi

Quasi 14mila tamponi processati, 13.757 per l'esattezza, e 154 nuovi positivi. Questi i numeri del covid in Lombardia diffusi con il bollettino di giovedì 20 agosto. A Monza e Brianza i nuovi casi positivi risultano 7.

I nuovi contagi accertati nell'ultima giornata sono 154 di cui 30 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico. Mentre sono +51 le persone guarite o dimesse nelle ultime ventiquattro ore, negli ospedali si registra una crescita - seppure contenuta - dei ricoveri. Due persone in più in terapia intensiva, con il totale dei pazienti che sale quindi a 16, e 4 nuovi ricoveri nei reparti covid della strutture sanitarie lombarde per un totale di 155. Due le vittime del virus nell'ultima giornata con il numero dei morti per coronavirus in Lombardia che sale a 16.846.