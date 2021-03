Dal Rotary tablet per gli studenti in Dad delle scuole di Monza e Brianza

Il Rotary in aiuto degli studenti in Dad dona 900 tablet agli istituti scolastici della Lombardia, 24 nella sola provincia di Monza e Brianza (di cui 16 nella città di Teodolinda). La donazione è stata realizzata dal Distretto 2042 – di cui fanno parte anche i Club brianzoli – e si inserisce all’interno di un più ampio progetto per garantire gli strumenti di connessione ai bambini e ai ragazzi costretti a seguire le lezioni da remoto. L’emergenza sanitaria ha fatto emergere la “povertà” digitale di molte famiglie che, dall’oggi al domani a casa in smart working e in didattica a distanza, sono state costrette a far seguire le lezioni ai ragazzi su smartphone o a condividere i computer.

Per far fronte a questo nuovo bisogno il Rotary il Governo degli Stati Uniti, attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (Usai), si sono impegnati a sostenere la risposta dell'Italia alla pandemia ed alle iniziative di recupero collegate. L’Agenzia elargirà 5 milioni di dollari alla Fondazione Rotary ente filantropico del Rotary International. Questa partnership è tra gli impegni degli Stati Uniti verso l’Italia per aiutare a salvare vite e costruire resilienza per il futuro. Ad oggi, gli Stati Uniti hanno elargito 60 milioni in assistenza all’Italia, attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale

Attraverso la partnership Usaid-Rotary in Italia i 13 distretti italiani del Rotary hanno accesso ciascuno ad almeno tre sovvenzioni da 100 mila dollari, per sostenere progetti nel campo della salute, l'istruzione e lo sviluppo comunitario. Le attività includono la fornitura di attrezzature per le strutture mediche; materiale didattico e attrezzature per le scuole, gli studenti e le famiglie; e risorse per aiutare le aziende a rimanere aperte in sicurezza durante i momenti di crisi sanitaria. Una parte importante di questo sforzo è il sostegno agli studenti nel processo di apprendimento a distanza.

“Parte attiva delle comunità in cui opera, il Rotary si è dedicato alla selezione di scuole italiane in cui distribuire tablet per aiutare gli studenti che oggi seguono le lezioni online a seguito della didattica a distanza causata dall’emergenza sanitaria, per garantire a tutte le fasce della popolazione un facile accesso all’istruzione, altrimenti compromesso - dichiara Giulio Koch, responsabile italiano del progetto Rotary -. La nostra collaborazione con Usaid ci fornisce risorse e competenze preziose per contribuire a rendere le nostre iniziative nell’emergenza più impattanti e sostenibili”.