Limbiate, sindaco positivo al covid e in quarantena: "Sto bene"

Il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, ha annunciato di essere positivo al covid-19 e di essere in quarantena. La comunicazione è stata effettuata tramite i canali social istituzionali dell'amministrazione comunale.

Il risultato del test a cui il primo cittadino del comune brianzolo si è sottoposto è arrivato nella giornata di mercoledì 6 gennaio.

"Mi sono sottoposto volontariamente al tampone per senso di responsabilità e a titolo precauzionale, come ho fatto altre volte durante la pandemia - spiega il sindaco Romeo - Sto bene e non avverto sintomi particolari, ma ovviamente sono in isolamento domiciliare e continuerò a svolgere il mio lavoro da casa, in continua connessione e collaborazione con i componenti della giunta e con il personale comunale".

Il primo cittadino di Limbiate, come prevede il protocollo, ha avvertito immediatamente i collaboratori con cui ha avuto i contatti più stretti nei giorni precedenti.