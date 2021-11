In Lombardia vaccini anti covid anche in metro e nei supermercati

Avanti tutta. Regione Lombardia, che da domani 18 novembre darà la possibilità agli over 40 di prenotare la terza dose del vaccino anti covid, vuole accelerare con le somministrazioni delle dosi "booster" a chi ha già completato il ciclo vaccinale da 180 giorni.

Per questo dal Pirellone hanno immaginato una sorta di ritorno al passato puntando di nuovo sui grandi hub, non senza però qualche novità. A Milano tornerà, infatti, a pieno regime l'hub del palazzo delle Scintille e l'intenzione è di aprire spazi anche nei grandi supermercati e in due stazioni della metropolitana. Ad anticiparlo, dopo aver annunciato il via delle prenotazioni per gli over 40, è stato Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale, in conferenza stampa.

"L'hub delle Scintille è un nostro gioiello, adesso lavora a un terzo della sua capacità, sarà pienamente operativo per gennaio perché vogliamo che sia pienamente operativo", ha detto l'ex numero uno della protezione civile. "Ci prepariamo agli scenari più diversi, anche a quelli che potrebbero essere di dover vaccinare 60-70 mila persone in una giornata", ha proseguito.

E non si fermano neanche le vaccinaziono nelle farmacie: "Ci sono già 365 farmacie che vaccinato sulle terze dosi su tutto il territorio e sono in crescita", ha assicurato l'assessore al welfare, Letizia Moratti. Lei stessa, sempre in conferenza stampa, ha ribadito l'invito a sottoporsi alla terza dose: "Sebbene la situazione rispetto a un anno fa appaia sotto controllo grazie al vaccino, non dobbiamo abbassare la guardia", il suo invito. "La sollecitazione è dunque quella rivolta nuovamente a coloro che non hanno ancora aderito alla vaccinazione anti covid a farlo con fiducia e senza ulteriori indugi, e a coloro che invece sono invitati a provvedere alla terza dose ad aderire con la medesima convinzione che li ha indotti a farsi vaccinare in precedenza", ha concluso.