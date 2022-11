Monza fa scuola: oltre 1300 oculisti collegati con le sale operatorie brianzole

Le sale operatorie di oculistica collegate in diretta con tutta Italia. Un importante momento di formazione in occasione del primo congresso nazionale congiunto Aimo - Siso (le due importanti sigle associative degli oculisti italiani: associazione italiana medici oculisti e società italiana di scienze oftalmologiche). Dalle sale operatorie dell’unità complessa di oftalmologia di Monza, ha avuto luogo una “live surgery” sulla chirurgia vitreo retinica: dall’ospedale San Gerardo sono stati trasmessi 9 interventi grazie all’utilizzo contemporaneo delle tre sale operatorie del blocco chirurgico dell’oculistica.

Un congressso organizzato a Roma



Il congresso si è svolto la settimana scorsa presso la sede universitaria dell’università Cattolica del Sacro Cuore e del policlinico Gemelli in Roma. Al meeting hanno partecipato più di 1300 oculisti. Il programma scientifico ha spaziato sulle attuali problematiche della oftalmologia. Nello specifico attraverso la chirurgia in diretta da diverse sedi operatorie: Roma, Padova e Monza. Un collegamento streaming ha permesso di proiettare nelle aule gli interventi eseguiti dai più autorevoli professionisti italiani. Nelle sale operatorie del San Gerardo hanno operato alcuni tra i più acclamati professionisti del settore: Stanislao Rizzo (Roma), Cesare Mariotti (Ancona), Michele Reibaldi (Torino), Marco Mura (Ferrara), Vincenzo Scorcia (Catanzaro), Luigi Caretti (Rovigo), Daniele Tognetto (Trieste), Ernesto Bali(Bruxelles) e il direttore dell’unità operativa complessa di oculistica di Monza Michele Coppola.

Utilizzo di tecniche 3d

“Tecniche innovative, macchine all’avanguardia e utilizzo di microscopi operatori con visualizzazione in 3d, hanno fatto da cornice a una giornata che ha visto affrontare sfide terapeutiche su casi clinici di inusitata difficoltà”, ha commentato Coppola. L’iniziativa si inserisce in una collaudata tradizione di chirurgia in streaming, con coinvolgimento di centri non solamente nazionali. Coppola infatti non è nuovo a questo genere di iniziative. Basti ricordare la live surgery di qualche anno fa, quando un intervento di chirurgia in 3d fu eseguito in collegamento con il professor Stanley Chang, della Columbia university di New York. “Iniziative analoghe - conclude Coppola – verranno portate avanti ancora con maggiore enfasi all’interno del nascente Irccs”. “La partecipazione dell’oculistica del San Gerardo ad eventi di questa portata – aggiunge Silvano Casazza, direttore generale della Asst Monza - ne testimonia il suo livello di eccellenza, a vantaggio della cura dei cittadini”.