Donna di 34 anni uccisa a coltellate

Una donna di 34 anni è stata uccisa a Cadorago, nel Comasco. Come riferiscono i colleghi di QuiComo l'omicidio si è consumato in un'abitazione di via Leopardi. L'allarme è scattato all'alba di lunedì 25 luglio 2022, intorno alle ore 5 del mattino.

Un'ambulanza e un'automedica sono accorse sul posto insieme ai carabinieri, ma per la donna ormai era tardi. I soccorritori non sono riusciti a salvarla, le ferite inferte sono state mortali. Si tratterebbe di coltellate inferte forse dal convivente che l'avrebbe aggredita in preda a un raptus di gelosia. Secondo le prime informazioni ad allertare i soccorsi sarebbero stati i vicini di casa che avrebbero udito le grida dell'uomo e della donna durante un acceso litigio.

Notizia in aggiornamento