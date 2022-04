Doppio record italiano per Agosto al meeting nazionale giovanile di nuoto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Gli oltre 30 atleti Esordienti e Junior delle categorie Open e C21 sono stati attenzionati dallo staff tecnico nazionale, regalando anche due nuovi record italiani. Alessandro Agosto, classe 2003 tesserato con la Triestina Nuoto, è riuscito a siglare due primati Open nei 50 dorso e nei 50 stile libero in vasca corta. Nel primo caso, Agosto ha nuotato in 31.36, migliorando il suo 32.21 siglato a gennaio 2021 a Trieste. Nel secondo caso, invece, Alessandro ha completato la gara dei 50 stile libero in 26.86, prendendosi un record che apparteneva a Gianluigi Franchetto addirittura dal 2016 (26.99 nuotato a Saronno). «Voglio evidenziare la collaborazione in essere tra le due Federazioni – sottolinea Marco Peciarolo, Consigliere Federale e Referente Tecnico Nazionale del nuoto – partendo dal presupposto che abbiamo due elementi in comune con la FINP: l’atleta e l’acqua. Da questi due elementi si parte, con uno sguardo attento alla fascia giovanile, monitorando gli atleti che andranno a costituire l’ossatura delle Nazionali di entrambe le Federazioni. A queste considerazioni si aggiunge la felicità per aver già visto protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo2020 due atleti con disabilità intellettivo relazionale e vorremmo che questa striscia andasse avanti. Siamo soddisfatti, inoltre, di aver ritrovato il pubblico in una piscina dopo tantissimo tempo, per questo mi sembra doveroso ringraziare le società e le famiglie dei nostri atleti per gli sforzi fatti in questi due anni così complessi».