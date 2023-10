A pochi passi da Monza la più grande mostra d'Europa di opere con mattoncini LEGO®

Un gioco “senza tempo” che, dopo, oltre 90 anni, è in grado di appassionare un target eterogeneo, facendo leva sullo spirito creativo e l’immaginazione di bambini di differenti età e culture ma anche e soprattutto di adulti. Dal 12 ottobre 2023 al 25 febbraio 2024 si potranno ammirare in una location esclusiva costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: più di 100 modelli, in oltre 1.600 mq di spazio, composti da 8 milioni di mattoncini LEGO®.

La mostra a Oriocenter

Arriva in Lombardia un'avvincente mostra di opere realizzate con mattoncini LEGO®, la più grande di tutta Europa. L'imperdibile evento si terrà a Oriocenter, a pochi chilometri da Monza e dalla città di Bergamo, di fronte all'aeroporto internazionale di Orio al Serio, una location che vanta ben 300 negozi tra cui 50 punti ristoro, 14 sale cinema, inclusa la sala Imax con lo schermo più largo d’Europa. L'evento è un’esposizione unica che coinvolge proprio tutti, grandi e piccini, perché i famosi mattoncini LEGO® trascendono culture e generazioni e hanno saputo reinventarsi anno dopo anno. Ecco le meravigliose opere che sarà possibile ammirare.

Il più grande Titanic del mondo costruito con oltre 500.000 mattoncini LEGO®

Il modello in scala 1:25 e? lungo 11 metri e alto quasi 3 metri. E? stato costruito ponendo attenzione ai minimi dettagli. I visitatori, oltre ad ammirare la forma della nave, avranno anche la possibilità di guardare all'interno e vedere la vita che si svolge sulla stessa.

Il Duomo di Milano

La facciata del Duomo di Milano e? stata costruita interamente con mattoncini LEGO®, preservando i piu? piccoli dettagli architettonici del Duomo in scala 1:24, e per costruirla sono stati utilizzati oltre 100.000 mattoncini LEGO®. Oltre alla facciata stessa, e? stata parzialmente costruita anche la piazza della cattedrale, insieme ai turisti che ammirano la bellezza e l'unicità della Cattedrale.

La maestosa area dedicata a Star WarsTM

Una zona speciale ispirata a Star WarsTM con 100 modelli legati alla saga più famosa del mondo; una spettacolare collezione di navi, scene, personaggi, armi, basi e le battaglie più conosciute di questa serie iconica.

Eroi delle fiabe preferite

Un'incredibile area dedicata al mondo delle fiabe, piena di colori e gioia. Sia i bambini che gli adulti potranno ammirare gli spettacolari modelli, tra cui il villaggio dei Puffi, i fantastici ed impressionanti castelli della Disney®, i modelli ispirati a Lo HobbitTM, il Signore degli AnelliTM e Harry PotterTM.

Strumenti musicali

Uno spazio dedicato al mondo della musica con strumenti come chitarre, trombe, batterie, fisarmoniche e violini.

Il galeone Neptune

Il modello presenta una replica di un galeone costruito per il film "Pirati" di Roman Polanski. La nave ha manovre e vele funzionanti. Attualmente il galeone originale e? ormeggiato per la visita nell'antico porto di Genova. Il modello e? lungo 170 cm, alto 130 cm e largo 50 cm.

Erebor - la Montagna Solitaria

La grande fortezza di Erebor - Montagna Solitaria e? stata mappata sul modello. E? uno dei principali luoghi di azione dello Hobbit. La facciata dell'edificio e? stata fedelmente riprodotta. Il modello e? alto 205 cm, realizzato con oltre 120 mila mattoncini LEGO® e un anno di lavoro del costruttore.

Il Corpo Umano: una insolita lezione di biologia

I modelli in mattoncini LEGO® rendono lo studio più facile e divertente. Puoi vedere gli organi come il cervello e il cuore, e anche il sistema respiratorio, il sistema digestivo e lo scheletro umano.

Figure di supereroi realizzate in scala

Figure di supereroi realizzate in scala 1:1. Una foto con una ricostruzione dei supereroi Thor™ e Captain America™ sarà un ricordo indelebile della mostra.

Fun Park, una divertente area per bambini e adulti

La Mostra delle costruzioni dei mattoncini LEGO®, offre a tutti i visitatori, adulti e bambini, la possibilità di costruire e giocare con i mattoncini LEGO®. Per imitare i modelli o crearne di nuovi. Nella fun park l'età non conta. Sarà infatti presente anche la zona DUPLO® per i più Piccoli.

3D Trick Gallery: seconda mostra con lo sconto del 50%

E le sorprese non finiscono qui: acquistando il biglietto per la mostra di mattoncini LEGO® si riceverà uno sconto del 50% per la 3D Trick Gallery, la selfie gallery che permetterà di scattare foto in uno scenario 3D.

Informazioni generali

La mostra si trova al piano terra di Oriocenter, ingresso arancio/viola, vicino ai negozi Tezenis e Feltrinelli. L'ingresso per una mostra è al prezzo di 10 euro a persona nei giorni feriali; biglietto combo (2 mostre) 15 euro a persona; biglietto 2+2 e più (minimo 4 persone di cui massimo 2 adulti) 9 euro a persona - biglietto combo 13,50 euro a persona. Nel fine settimana e festivi: 11 euro a persona; biglietto combo 16,50 euro a persona; biglietto 2+2 e più 10 euro a persona - biglietto combo 15 euro a persona.

Per maggiori informazioni: https://www.oriocenter.it/it/eventi/mostra-mattoncini.