Oltre 450 kg di rifiuti abbandonati raccolti nel quartiere monzese

Tanto vetro, plastica, piccoli elettromedistici e persino tre bombole del gas vuote. Questo il "raccolto" fatto nella giornata di domenica 27 febbraio dai volontari di Monza Plastic Free in occasione della consueta giornata di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e di raccolt dei rifiuti abbandonati.

Questa volta i volontari, suddivisi in tre gruppi, si sono mobilitati nel quartiere Cazzaniga, e precisamente nella zona del rione dei "musicisti". Una delle zone più esclusive della città, a pochi passi dal Parco, dalla Villa Reale e dall'ospedale San Gerardo. E anche questa volta i volontari hanno avuto il loro bel da fare. Tanti i sacchi di plastica riempiti con l'inciviltà delle persone. "Non ci aspettavamo tutti quei rifiuti - spiegano -. Ma anche questa volta abbiamo riempito molti sacchi. Tante piccole cose che sommate fanno chilogrammi, molto vetro come sempre in tutti i quartieri, ombrelli e ventilatori rotti, di fronte. Di fronte al grande supermercato dove un tempo c'era il cinema Maestoso abbiamo trovato un passeggino e dei barattoli di vernice. Ma anche un tappeto rotto e 3 bombole del gas vuote".

L'associazione Monza Plastic Free da tempo organizza raccolte di rifiuti a Monza, ma anche in giro per la Brianza. Purtroppo la maleducazione è diffusa: dal centro alla periferia, dai grandi Comuni ai paesi c'è sempre chi non segue le modalità di raccolta dei rifiuti o che utilizza cestini pubblici o prati o aree dimenticate come pattumiera casalinga, io come discarica per rifiuti ingombranti o pericolosi.