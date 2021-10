In Brianza sull'autobus arriva il primo simulatore di guida

Un simulatore di guida a bordo degli autobus. E in Brianza arriva per la prima volta in Italia su un mezzo pubblico.

Autoguidovie investe sulla sicurezza e formazione dei propri lavoratori, puntando sulla digitalizzazione con un nuovo simulatore professionale di guida, il primo in Italia per una società di trasporto pubblico.

"Si tratta di uno strumento che migliora le prestazioni del conducente con un aumento della sua capacità di gestione del rischio e una conseguente riduzione del livello di incidentalità, come dimostrato da numerosi studi scientifici - ha dichiarato Gabriele Pusinelli, responsabile innovazioni di Autoguidovie - il tutto con ricadute ambientali positive, come la riduzione delle emissioni di anidride carbonica".

"Il simulatore di guida che presentiamo oggi è una prima assoluta per il settore del trasporto pubblico in Italia – ha affermato Stefano Rossi, amministratore delegato di Autoguidovie – e questo sottolinea il nostro slancio verso il tema dell’innovazione e, lo diciamo con una punta di orgoglio, rappresenta una soluzione tecnologica che cambia il paradigma della formazione degli autisti, professionisti a cui affidiamo, tutti i giorni, la sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri".

Per le sue caratteristiche tecniche, la scelta è ricaduta sul simulatore di guida SIMFOR, fornito dal Gruppo Dedem, società cento per cento italiana. "Diffondere la cultura della guida sicura ed ecosostenibile è l’obiettivo fondamentale che impone l’Europa in tema di circolazione di mezzi pesanti. Siamo convinti – spiega Alessandro Lama Head of Marketing & Communication dell'azienda – che la direzione, globale, europea e nazionale non possa che tradursi in una didattica di guida più sicura, economica ed ecosostenibile, come quella garantita dai simulatori".