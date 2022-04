Monza "soffocata" dal traffico: 50mila veicoli nell'ora di punta

I monzesi preferiscono muoversi ancora con la propria auto: traffico e smog confermano la poca confidenza dei figli di Tedolinda con i mezzi pubblici o con la bicicletta. Nell'ora di punta - cioè dalle 7.30 alle 8.30 - le strade monzesi sono attraversate da circa 50mila veicoli, che rappresentano circa il 45% dell’intero traffico veicolare della provincia. A dichiarlo non sono le associazioni ambientaliste, ma uno studio effettuato sulla rete cittadina e presentato giovedì durante un incontro promosso dal comune di Monza.

Nell'ora di punta il caos

Durante il convegno è stato presentato il Piano urbano della mobilità sostenibile, con tutte le informazioni sullo stato attuale del traffico, della mobilità e della sicurezza stradale a Monza. Fotografando una città tutt'altro che green. Dei 50mila veicoli che circolano sulle arterie cittadine di prima mattina 10mila veicoli sono diretti da Monza all’esterno del territorio (comuni limitrofi, Milano e oltre), ma altrettanti arrivano a Monza da fuori città "a testimoniare l’attrattività del capoluogo brianteo per lavoro, studio e tempo libero" fanno sapere dal comune di Monza. Oltre 20mila spostamenti nell’ora di punta sono interni alla città (meno di 5 km) e sono concentrati negli assi di maggiore scorrimento, ma anche in itinerari urbani nel quadrante nord-ovest, e nel centro. "Sono queste le aree su cui si dovranno concentrare i principali interventi per la mobilità sostenibile - si legge nella nota diffusa dal comune - senza dimenticare che il quadro di riferimento verrà radicalmente migliorato dall’arrivo della metropolitana M5".

Le strade più trafficate

I nodi più congestionati sono: via Marconi e viale Fermi; via Aquileia e viale Campania; viale Lombardia ; la SP527 (asse radiale da ovest verso il centro città) e via Ambrosoli (asse radiale da nordovest verso la SS36). Una fotografia di monzesi che per andare al lavoro e a scuola - ma anche di lavoratori e studenti che per venire a Monza e per muoversi all'interno della città - preferiscono utilizzare l'auto privata rispetto a treni, autobus e servizi di bike sharing. E proprio in merito ai mezzi pubblici presenti in città dallo studio è emerso che l’offerta ferroviaria a Monza conta oltre 300 treni nelle giornate feriali, 239 al sabato e 195 alla domenica. In base ai conteggi ogni treno è mediamente occupato da 61 utenti nel feriale, 30 al sabato e 28 alla domenica. "Un passo avanti decisivo sarà realizzato con l’apertura della fermata Monza Est", riferiscono dal Municipio.

In quanti usano i bus

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, 21.300 passeggeri (saliti + discesi) utilizzano il bus ogni giorno feriale. Decisamente meno affollati gli autobus del sabato (4.700 utenti) e della domenica (700 viaggiatori) anche perchè il numero dei pullman soprattuo la domenica è sensibilmente ridotto.

Le offerte green a Monza

Ma a Monza ci si può muovere non solo in auto, treno o pullman. "Ci sono 14 stazioni di bike sharing (che diventeranno 22 entro l’estate) - precisano nella nota del comune di Monza - che vengono utilizzate 2500 volte all’anno; due velostazioni che diventeranno 3 entro il 2022, che garantiranno 370 posti sicuri per le bici; quasi 500 monopattini che vengono utilizzati da una media di 300 utenti al giorno; 80 colonnine per la ricarica delle auto elettriche entro l’anno; il servizio di car sharing eVai, che in pochi capoluoghi lombardi è capillare come a Monza (19 punti di noleggio)".

Progetti per il futuro

"Ideare misure e azioni – condivise con i cittadini e i city users – per ridurre la quota degli spostamenti con auto e moto private di almeno il 15% in 10 anni, attraverso una strategia fondata su macrobiettivi e macromisure: regolamentare gli accessi, il pricing, la sosta, promuovere servizi di mobilità condivisa, impostare una logistica urbana efficiente e sostenibile, migliorare l’offerta del trasporto pubblico locale, potenziare l’offerta ferroviaria, integrare la metropolitana e creare centralità in ogni quartiere" fanno sapere dal comune di Monza.