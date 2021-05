Da Iper La Grande I la spesa in sicurezza inizia dal carrello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Iper La grande i considera la spesa in sicurezza una priorità e per garantirla ha messo a disposizione dei suoi clienti un nuovo servizio di sanificazione dei carrelli utilizzabile in maniera autonoma, prima di fare la spesa. Posizionato all’ingresso del punto vendita, il sanificatore consente di disinfettare l’intero carrello in pochi secondi e in modo semplice e intuitivo: è infatti sufficiente inserire il carrello nell’unità, tenendolo per l’impugnatura e spingendolo fino a toccare il fermo con le ruote, per attivare la nebulizzazione di una soluzione a base alcolica a rapida asciugatura.

Dopo soli 2 secondi il carrello è sanificato ed estraendolo, si attiva un secondo trattamento che garantisce una disinfezione accurata e profonda anche della parte anteriore del carrello. Il sanificatore è inoltre dotato di una zona mani con sensore touch-less a disposizione del cliente per disinfettare le proprie mani prima di riprendere il carrello oppure da utilizzare indipendentemente. Attualmente, il servizio Cart Sanitizer è già disponibile nei punti vendita di Arese, Monza, Monza Maestoso, Portello, Rozzano e Varese. Un nuovo passo avanti per tornare a vivere la spesa in tranquillità oltre che in piena sicurezza.