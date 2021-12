Immacolata imbiancata: a Monza arriva la neve

Arriverà il giorno dell'Immacolata. Domani 8 dicembre la neve imbiancherà anche Monza e la Brianza. Queste le previsioni di 3b Meteo che per mercoledì 8 dicembre.

Il meteo degli esperti di 3Bmeteo sembra lasciare poco spazio all'incertezza: "A Monza dopodomani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in intensificazione pomeridiana. dalla sera lenta attenuazione dei fenomeni, sono previsti 0.3mm di pioggia e 8cm di neve. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 543m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest". Come spiega il meteorologo Federico Brescia è "previsto un netto peggioramento delle condizioni meteo per la giornata dell’Immacolata. Le precipitazioni saranno nevose fino in città con accumuli compresi tra 8 e 15 cm. Temperature in deciso calo comprese tra 0°C e 3°C. Attese gelate in nottata e nella mattinata successiva con anche la formazione di fitte nebbie".

A Monza i primi fiocchi dovrebbero cadere dal mattino, attorno alle 5, e la neve dovrebbe poi continuare a scendere praticamente per l'intera giornata dell'8 dicembre.

Meteo in Lombardia

Una perturbazione atlantica è pronta ad interessare il Nord Italia durante il giorno dell’Immacolata, portando diffuso maltempo e anche il ritorno della neve a quote molto basse grazie ad un cuscino di aria fredda già preesistente sulle pianure settentrionali.. Già da martedì sera si osserveranno le prime avvisaglie di un peggioramento imminente con la nuvolosità che aumenterà su tutta la regione. E’ mercoledì 8 dicembre però che si avranno le condizioni più perturbate con nevicate fino a quote pianeggianti. Precipitazioni nevose in particolare sulle aree occidentali della Lombardia, piovose invece tra mantovano e cremonese dove i fiocchi potrebbero cadere soltanto a fine evento nella notte successiva. Accumuli compresi tra 10 e 20 cm tra milanese, bergamasco, lodigiano e pavese, tra 5 e 10 cm su cremasco e bresciano. Localmente superiori ai 20 cm sulle aree di collina e Nord e occidentali. Migliora nella mattinata di giovedì con schiarite ma anche tante nebbie sulle pianure. Temperature in calo ovunque comprese generalmente tra 0°C e 5°C in pianura, abbondantemente sotto lo zero sui rilievi. Gelate estese nella notte successiva.