San Valentino con l'ombrello aperto: a Monza ritorna la pioggia

Per la festa degli innamorati ombrelli aperti. Dopo tante settimane di siccità a Monza e in Brianza ritorna la pioggia. Mentre a Milano potrebbe anche comparire qualche fiocco di neve.

Queste le previsioni di 3bmeto per la prossima settimana. Dopo un weekend di nubi e sole, la settimana inizierà con l'ombrello aperto. Per tutta la giornata di lunedì 14 febbraio sono previste piogge: deboli al mattino, moderate nel pomeriggio e la sera. Anche le temperature scenderanno: 1° la minima, 5° la massima. Poi ritornerà il sole. Nel corso della prossima settimana ancora belle giornate, con tempertaure massime che saliranno fino a 19°.

Intanto per chi preferisce festeggiare San Valentino in anticipo questo fine settimane non sono previste perturbazioni, ma nubi sparse con schiarite. Come riferisce MilanoToday quella di San Valentino sarà la seconda perturbazione da inizio anno che colpirà Milano e hinterland: da quando è iniziato il 2022 ha piovuto in modo intenso solo due giorni, martedì e mercoledì 4 gennaio. L'assenza di perturbazioni, oltre ad far crescere le concentrazioni di polveri sottili nell'aria, ha causato l'abbassamento dei grandi laghi lombardi; il Lago Maggiore (bacino che dà origine sia al Naviglio Grande che al Canale Villoresi) viaggia da fine 2021 intorno allo zero idrometrico, oltre 70 centimetri sotto la media.