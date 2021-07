Temperature bollenti e temporali in arrivo: che tempo farà nei prossimi giorni a Monza

Torna a salire il termometro su Monza a causa di una nuova fiammata dell'anticiclone africano sull'Italia, ma senza grandi eccessi di caldo in Lombardia. Le previsioni del meteorologo Davide Sironi di 3Bmeteo preannunciano temperature massime non oltre 32-33 gradi e minime intorno 20-22 gradi, seppur con caldo che sarà accentuato da tassi di umidità piuttosto elevati. Ma ci sarà poco da soffrire, infatti già mercoledì sera non si esclude il transito di un temporale verso Comasco, Lecchese e Alta Brianza, che avrà il merito di smuovere un po' l'aria.

Temporali e nuova perturbazione atlantica

Giovedì è confermato l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da aria più fresca e instabile. Il marcato contrasto con l'aria caldo umida presente del catino padano sarà foriero di rovesci e temporali piuttosto diffusi e anche di forte intensità; prestare attenzione perché sarà elevato il rischio di grandinate e colpi di vento. Venerdì la perturbazione sarà in rapido allontamento verso est favorendo una giornata ben soleggiata e tersa con caldo gradevole e secco.

Che tempo farà nel weekend?

Ancora incerta l'evoluzione per il weekend, l'alta pressione potrebbe essere disturbata da nuove infiltrazioni umide da ovest che potrebbero favorire dell'instabilità soprattutto su Alpi e zone pedemontane.