Nexcube Italian open: i campioni dello Speedcubing italiano e internazionale a Monza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Il mondo dello speedcubing si prepara a battere un nuovo record con il NexCube Italian Open, la più grande competizione di speedcubing mai organizzata in Italia aperta a 250 cuber provenienti da tutta la penisola e dal mondo. Ideato da Goliath Italia in collaborazione con Cubing Italy e la World Cubing Association, l'evento si svolgerà il 24 e 25 giugno 2023 presso l'Arena di Monza, due giorni intensi di sfide sui tavoli da gioco. «Abbiamo deciso di organizzare il NexCube Italian Open per due ragioni principali: consolidare l'impegno dell'azienda nella promozione dello speedcubing in Italia e coinvolgere bambini e ragazzi curiosi di scoprire tutti i segreti di questa disciplina. Siamo felici di poter offrire a tutti gli appassionati di cubing un'esperienza unica di gioco e competizione per celebrare insieme la passione per la risoluzione del rompicapo che affascina persone di ogni età. NexCube è un cubo altamente performante scelto da alcuni dei migliori campioni del mondo per gareggiare, riconosciuto per la sua ottima qualità e affidabilità - dichiara Paola Gravati, Direttrice Marketing Goliath Italia - la gara rappresenta un'occasione straordinaria per vederlo in azione tra le mani di esperti e appassionati». Il NexCube Italian Open è l'opportunità perfetta per scoprire questo mondo affascinante e partecipare a una gara emozionante. In programma ci sono le classiche sfide con i cubi 2x2, 3x3, 4x4 e Pyramix, ma anche tanti eventi collaterali per divertirsi e socializzare: un Social Corner dove incontrare i campioni in gara e scattare foto da condividere sui social con l'hashtag ufficiale #nexcubeitalianopen, due Masterclass con lo speedcuber Zamu, che insegnerà le tecniche più efficaci per risolvere il cubo e la Regional Cup, una gara nella gara per mettere alla prova i cuber di ogni regione italiana. Lo speedcubing è uno sport che richiede abilità logiche, velocità manuale e grande capacità di memorizzazione: una vera e propria sfida per tutti. Grazie alla diffusione di numerosi video tutorial sui social network, è tornato a essere popolare tra i ragazzi di ogni età dopo il successo ottenuto negli anni Novanta. Oggi, conquista un pubblico sempre più vasto. «Il NexCube Italian Open rappresenta un momento di grande importanza per la comunità di speedcubing italiana e internazionale – dichiara Lorenzo Vigani Poli, Presidente Cubing Italy - Grazie alla collaborazione con Goliath Italia, avremo l'opportunità di dimostrare al mondo intero le nostre abilità e la passione per questo sport. Siamo certi che questo evento sarà un'esperienza unica per tutti i partecipanti e gli appassionati. Di sicuro è un’ottima occasione per mostrare l'alto livello di competenza raggiunto dalla nostra comunità di speedcuber». L'evento è aperto a tutti, dai principianti ai più esperti fino ai semplici curiosi. Uno spettacolo unico, tra emozioni, sfide e tanta passione per questo straordinario rompicapo che tutti abbiamo sognato di risolvere almeno una volta nella vita. Info pratiche: NexCube Italian Open Data: 24 e 25 Giugno 2023 Ora: dalle 9.00 alle 18.30 Luogo: Arena Di Monza – Via G.B. Stucchi – Monza MB - https://www.arenadimonza.it/ Ingresso pubblico: Gratuito Iscrizione alle gare: https://www.worldcubeassociation.org/competitions/NexCubeItalianOpen2023