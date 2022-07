Controlli sulla movida: sanzionato un minore che beveva un amaro con gli amici per strada

La questura in risposta alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini sui disagi derivanti dal fenomeno della "mala movida", nella nottata tra sabato e domenica, su disposizione del questore della provincia Marco Odorisio, ha visto impegnato il personale della questura di Monza e della Brianza, con alcuni equipaggi della polizia locale del comune di Monza, in alcuni controlli mirati nelle aree cittadine. A finire nel mirino delle forze dell'ordine le zone della movida monzese e alcuni locali che, soprattutto nel fine settimana, divengono luoghi di abituale ritrovo di giovani, che spesso sono gli autori di schiamazzi, disturbi alla quiete pubblica e comportamenti irrispettosi del decoro urbano.

Controlli mirati nelle zone della movida

Nel corso dei servizi, che hanno interessato le aree di piazza San Paolo, largo Mazzini, via Enrico da Monza, via Segantini e via Bergamo, sono state controllate 44 persone, di cui 10 con precedenti di polizia. Inoltre, gli equipaggi hanno sottoposto a verifiche amministrative 6 locali, di cui 3 sono stati sanzionati.Nel dettaglio, ai titolari di 2 locali, rispettivamente ubicati in piazza San Paolo e in via Bergamo, è stata elevata una sanzione pecuniaria di importo pari a 200 euro, per aver violato il regolamento di polizia urbana che vieta di diffondere musica all’esterno senza la prescritta autorizzazione del sindaco. In particolare, in entrambi i casi, gli operatori di polizia hanno riscontrato la presenza di una postazione da dj nell’area esterna di pertinenza dei locali, con la quale veniva diffusa musica ad alto volume.

Sanzionati due locali del centro storico

Nei confronti della titolare di un pub, sito in via Bergamo, invece, gli equipaggi hanno elevato una sanzione amministrativa pecuniaria da 333 euro, per aver somministrato bevande alcoliche a minori. Infatti, gli operatori, transitando in via Bergamo, hanno notato due ragazze, di giovane età, intente a consumare bevande. Ritenuto fondato il sospetto che si trattasse di due minorenni e che il contenuto del cocktail fosse alcolico, i poliziotti procedevano ad indentificarle e a domandare dove avessero acquistato le bevande. Le ragazze confermavano la natura alcolica dei cocktail e precisavano di averli acquistati all’interno del pub poco distante e come a somministrarglieli fosse stata la titolare, descritta nell’abbigliamento e nella fisionomia.

Nei guai un minore perchè beveva un amaro strada

Nel corso dei controlli in parola, gli equipaggi hanno sanzionato anche un minore, sorpreso, con alcuni amici, a consumare bevande alcoliche in luogo pubblico, segnatamente una bottiglia di amaro, in violazione del regolamento di polizia urbana. Passata la mezzanotte, gli operatori si sono spostati in piazza Carrobiolo, luogo più volte segnalato dai residenti come centro di aggregazione di giovani, dediti al consumo di alcol e molto rumorosi sino a tarda notte. Le pattuglie in servizio hanno constatato la presenza di una cinquantina di ragazzi, molti dei quali in evidente stato di ebrezza alcolica, intenti a bivaccare e a schiamazzare, i quali, alla vista dei poliziotti, si sono dispersi, abbandonando la piazza.