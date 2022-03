Nuoto sincronizzato e danza, con In Sport le due discipline si uniscono

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Domenica 27 febbraio le squadre di nuoto sincronizzato del centro sportivo IN SPORT di Arcore e Concorezzo hanno preso parte al primo stage formativo di danza. Con le loro allenatrici si sono recate presso lo STUDIO DANZA MONZA per svolgere l’incontro “sincronette fuor d’acqua, incontri di movimento e danza”. Durante questa attività le atlete si sono misurate con nuovi esercizi tecnici della danza, imparando a gestire il loro corpo anche fuori dall’acqua. Alla fine dell’incontro è stato assegnato a tutte le atlete presenti un attestato che ha certificato la partecipazione al primo incontro di questo nuovo percorso. Perché la danza unita al nuoto artistico? Il nuoto sincronizzato è uno sport dalle mille sfaccettature che racchiude nuoto, danza e ginnastica: per questo motivo è fondamentale conoscerne e apprenderne le basi per avere un quadro completo della disciplina. La proposta formativa di IN SPORT è a 360 gradi nel mondo dello sport. Incontri di questo genere sono fondamentali per ampliare il proprio bagaglio di conoscenze, confrontarsi con realtà diverse, persone nuove e esperienze sempre più stimolanti. Il nuoto sincronizzato non è solo tecnica e allenamento, ma è molto di più: è un connubio tra musica, ritmo, eleganza e sincronia che assieme formano l’armonia delle coreografie artistiche che verranno svolte nelle prossime gare. I nostri allenamenti sono centrati sull’intesa e l’unione del gruppo, oltre che sulla preparazione fisica e tecnica. Durante l’anno vengono proposte diverse attività con lo scopo di unire e creare intesa tra i membri della squadra, come ad esempio i nostri camp specialistici e gli incontri di danza. Questo è quello che rende unico il nostro corso di nuoto sincronizzato! Curioso? Puoi chiedere informazioni chiamando i nostri centri sportivi di Arcore 039 617831 o Concorezzo 039 604 2562 o presentandoti in reception e non dimenticare di seguirci su Facebook e sul sito www.insportsrl.it/arcore o www.insportsrl.it/concorezzo